В Сети всплыло видео с Питом Хегсетом, ударившим себя скейтбордом между ног

В Сети стало распространяться видео, на котором глава Пентагона Пит Хегсет сам себя ударил скейтбордом между ног, пытаясь выполнить трюк. На видео обратил внимание Telegram-канал «RT на русском» .

По данным канала, видео сняли в 2023 году, когда Хегсет был ведущим телеканала Fox News. На кадрах Хегсет попытался сделать трюк со скейтбордом, но от неловкого движения доска ударила его между ног. Мужчина поймал скейтборд и мимикой показал, что ему больно.

В Сети видео стало распространяться только сейчас.