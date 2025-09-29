В Сети всплыло видео с Питом Хегсетом, ударившим себя скейтбордом между ног
В Сети стало распространяться видео, на котором глава Пентагона Пит Хегсет сам себя ударил скейтбордом между ног, пытаясь выполнить трюк. На видео обратил внимание Telegram-канал «RT на русском».
По данным канала, видео сняли в 2023 году, когда Хегсет был ведущим телеканала Fox News. На кадрах Хегсет попытался сделать трюк со скейтбордом, но от неловкого движения доска ударила его между ног. Мужчина поймал скейтборд и мимикой показал, что ему больно.
В Сети видео стало распространяться только сейчас.
На прошлой неделе министр обороны США собрал на экстренное совещание почти всех сухопутных и флотских офицеров в званиях бригадного генерала, младшего контр-адмирала и выше. Высшим офицерам следовало явиться на базу морской пехоты в штате Вирджиния. Военачальники были недовольны, что Хегсет не указал тему заседания.