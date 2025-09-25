«Так обычно не делается»: глава Пентагона устроил переполох среди высших чинов

WP: глава Пентагона созвал всех генералов и адмиралов на экстренное совещание

Министр обороны США Пит Хегсет экстренно созвал почти всех сухопутных и флотских офицеров в званиях бригадного генерала, младшего контр-адмирала и выше на экстренное совещание на базу морской пехоты в штате Вирджиния, не указав тему. Об этом сообщила газета The Washington Post .

Вызов получили и военачальники, выполняющие задания в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом Хегсет не ждет на совещании многих высокопоставленных штабных офицеров.

«Так обычно не делается», — заявил один из собеседников издания.

По словам другого, у вызванных офицеров нет никакого представления, с чем это может быть связано.

Накануне США развернули мощную военную группировку в Карибском море. Официальным предлогом стала борьба с наркотрафиком из Венесуэлы.