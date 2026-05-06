В Сети показали устройство кабины нового китайского танка ZTZ 100

На записи можно увидеть рабочие места механика-водителя и оператора вооружения. Одной из главных особенностей машины стал штурвал вместо традиционных рычагов управления. Такое решение напоминает подход, реализованный в российском танке Т-14 на платформе «Армата».

Управление вооружением в представленной версии организовали через оптический прицел, а не через монитор. Как отмечают авторы материала, это сближает машину с более ранними китайскими танками.

Предположительно, на видео показали раннюю модификацию ZTZ 100. На ней нет системы активной защиты, а у экипажа отсутствуют шлемы со встроенными дисплеями, которые, как утверждается, уже есть на серийных образцах.

