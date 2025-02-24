В Сети появилось первое фото с секретного американского космоплана

На снимке видно Землю и часть космического корабля. Фото сделали, когда X-37B летал над Африкой. Аппарат находится на орбите уже больше года, его запустили 28 декабря 2023 года на ракете SpaceX Falcon Heavy.

До этого X-37B видели только один раз. Корабль показали во время трансляции его запуска, когда он отделялся от верхней ступени Falcon Heavy.

Ранее физик Лоренцо Гавассино из Университета Вандербильда заявил, что передвигаться во времени возможно, однако такие путешествия грозят потерей памяти. По мнению ученого, космический корабль, который переместится в прошлое, полностью вернется в исходное состояние, поэтому память экипажа сотрется.