Физик Гавассино доказал возможность путешествий во времени, но с потерей памяти

Передвигаться во времени можно, однако такие путешествия имеют последствия для памяти. Об этом в своей научной статье заявил физик Лоренцо Гавассино из университета Вандербильда, пишет сайт kp.ru .

Ученый использовал термодинамику и теорему Вигнера для описания путешествий во времени. Согласно его расчетам, космический корабль, перемещающийся по временной петле, вернется в исходное состояние, включая стертую память экипажа.

Лоренцо утверждает, что повторные версии одного и того же человека не смогут встретиться друг с другом, а любые ложные воспоминания будут разоблачены. Несмотря на некоторые оставшиеся вопросы, исследование показывает, что путешествие во времени возможно, но сопровождается потерей памяти и нарушением законов теории относительности.