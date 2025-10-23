В Сети опубликовали видео с грабителями из Лувра на подъемнике

В Сети появилось видео с побегом грабителей из Галереи Аполлона в Лувре на втором этаже. Кадры опубликовали в соцсети X .

На ролике видно, как два вора спускаются на механическом подъемнике. На одном из них светоотражающая спецодежда, а на сообщнике – темная куртка.

Через несколько секунд раздался громкий гул полицейских сирен. К тому моменту злоумышленники уже спустились, сели на скутеры и покинули место ЧП.

Через день после похищения драгоценностей из Лувра неизвестные обокрали музей писателя и философа Дени Дидро в городе Лангр.

Грабители забрали из музея золотые и серебряные монеты XVIII–XIX веков стоимостью около 90 тысяч евро. Сотрудники заметили следы взлома. По их словам, воры проникли в здание после того, как вскрыли входную дверь. Они разбили витрину и вытащили музейную коллекцию.

Как объяснили в мэрии, похитители действовали целенаправленно, забрав только часть монет. Другие экспонаты остались нетронутыми. Следователи выяснили, что ограбление готовили заранее.