В Сети опубликовали фото загадочного летательного аппарата в районе «Зоны 51» в США

В Сети появился снимок таинственного летательного объекта, который сфотографировали недалеко от секретной базы ВВС США «Зона 51» в Неваде. Фото опубликовал портал The War Zone (TWZ).

«Судя по фото, форма объекта, похоже, довольно точно соответствует тому, что нам известно на данный момент об истребителе-невидимке шестого поколения F-47», — заявили журналисты.

Они отметили, что на снимок могла попасть демонстрационная версия X-plane, служившая прототипом еще до заключения контракта с компанией Boeing, которая ведет разработку нового летательного аппарата.

Самолет сняли в южной стороне от Рейчел, он летел на предельно малой высоте. При этом нельзя исключать, что на фото попал не предшественник F-47, а другой экспериментальный летательный аппарат или дрон. Пока непонятно, действительно ли это самолет, но есть серьезные основания, что именно таким будет внешний вид F-47, заявили журналисты.

Ранее Пентагон опубликовал вторую часть рассекреченных документов об НЛО. Среди материалов есть видеозапись с неопознанным объектом над Ираком от 1 мая 2022 года.