В Сеть утекли секретные данные разведки США о планах Израиля отомстить Ирану

В США расследуют утечку в Сеть сверхсекретных данных разведки о подготовке Израиля ответного удара по Ирану. Об этом сообщили источники CNN.
«Утечка вызывает глубокую озабоченность», — заявил американский чиновник телеканалу.
Рассекреченные документы датированы 15 и 16 октября, в Сети они появились 18 октября. На них стоял гриф «совершенно секретно». Из документов следует, что планы Израиля включают учения израильских ВВС с использованием ракет класса «воздух-земля».
Иран обвинили в попытке убрать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с помощью дрона. Беспилотник запустили к дому главы кабмина в Кейсарии.
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