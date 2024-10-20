В Сеть утекли секретные данные разведки США о планах Израиля отомстить Ирану

CNN: в США расследуют утечку секретных данных об ответном ударе Израиля по Ирану

В США расследуют утечку в Сеть сверхсекретных данных разведки о подготовке Израиля ответного удара по Ирану. Об этом сообщили источники CNN .

«Утечка вызывает глубокую озабоченность», — заявил американский чиновник телеканалу.

Рассекреченные документы датированы 15 и 16 октября, в Сети они появились 18 октября. На них стоял гриф «совершенно секретно». Из документов следует, что планы Израиля включают учения израильских ВВС с использованием ракет класса «воздух-земля».

Иран обвинили в попытке убрать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с помощью дрона. Беспилотник запустили к дому главы кабмина в Кейсарии.