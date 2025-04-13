Вулин: Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии и уважает ее

Россия не вмешивалась во внутренние дела Сербии и уважает ее в качестве партнера. Об этом РИА «Новости» сообщил вице-премьер республики Александр Вулин.

Он поблагодарил президента России Владимира Путина и правительство страны за то, что они никогда не вмешивались в сербские внутренние вопросы.

«Нас воспринимают как партнеров и оставляют самим выбирать собственный путь», — сказал Вулин.

Вице-премьер отметил, ни один российский официальный деятель никогда не пытался повлиять на состав сербского правительства ни открыто, ни тайно.

«Я благодарен за уважение, которое вы проявляете к народу Сербии и к нашему праву на выбор», — заключил он.

В октябре прошлого года вице-премьер пообещал, что Сербия не намерена менять политику по России, не станет отменять безвизовый режим и никому не позволит поссорить две страны, так как считает русский народ братским.