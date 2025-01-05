Правительство Сербии сформировало рабочую группу по подготовке переговоров с Россией о новом договоре на поставку газа. Об этом в эфире телеканала РТС заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
«Мы постараемся заключить с Россией новый долгосрочный договор на поставку газа на лучших условиях», — сказала глава ведомства.
Джедович-Ханданович добавила, что газоснабжение страны осуществляется прежде всего благодаря дружеским отношениям с Россией. Сохранить их — абсолютный приоритет Сербии.
Ранее Болгария пригрозила прекратить транзит российского газа в Сербию и Венгрию. Министр энергетики технического правительства Болгарии Владимир Малинов потребовал «Газпром» найти способ произвести оплату в условиях американских санкций.
В Сербии заявили, что получат российский газ на лучших условиях
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