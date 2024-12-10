Болгария пригрозила прекратить транзит газа из России
Bloomberg: Болгария прекратит транзит газа из РФ, если будут проблемы с оплатой
Болгария может приостановить транзит газа из России в Сербию и Венгрию, если компания «Газпром» не найдет способ для оплаты на фоне американский санкций. Об этом заявил министр энергетики технического правительства Болгарии Владимир Малинов, его слова привело агентство Bloomberg.
«Компания „Булгаргаз“ будет строго выполнять свои контракты и не допустит транзита природного газа, если эта услуга не будет оплачена», — сказал глава Минэнергетики Болгарии.
По словам Малинова, поиск решения по оплате в условиях санкций услуг транзита лежит на «компании, которая забронировала мощности».
Весной Малинов объявил, что «Булгаргаз» собирается отсудить у «Газпрома» около 400 миллионов евро. Причина — прекращение поставок еще два года назад. По его словам, если проблему не урегулируют в короткий срок, то Молдавия обратится в арбитражный суд Международной промышленной палаты в Париже.