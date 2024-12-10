Болгария пригрозила прекратить транзит газа из России

Bloomberg: Болгария прекратит транзит газа из РФ, если будут проблемы с оплатой

Болгария может приостановить транзит газа из России в Сербию и Венгрию, если компания «Газпром» не найдет способ для оплаты на фоне американский санкций. Об этом заявил министр энергетики технического правительства Болгарии Владимир Малинов, его слова привело агентство Bloomberg .

«Компания „Булгаргаз“ будет строго выполнять свои контракты и не допустит транзита природного газа, если эта услуга не будет оплачена», — сказал глава Минэнергетики Болгарии.

По словам Малинова, поиск решения по оплате в условиях санкций услуг транзита лежит на «компании, которая забронировала мощности».

Весной Малинов объявил, что «Булгаргаз» собирается отсудить у «Газпрома» около 400 миллионов евро. Причина — прекращение поставок еще два года назад. По его словам, если проблему не урегулируют в короткий срок, то Молдавия обратится в арбитражный суд Международной промышленной палаты в Париже.