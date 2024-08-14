Настроения, которые наблюдаются в Европе, напоминают атмосферу перед Первой мировой войной, только с распространением русофобии. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«В Европе сейчас настроения, напоминающие те, что были перед Первой мировой. Перед каждой мировой войной появляется некая фобия — тогда это была сербофобия, перед Второй мировой — юдофобия, сейчас — русофобия», — сказал он.

Власти Сербии 28 июля отметили годовщину начала Первой мировой войны на речном военном корабле «Сава».

Ранее Вулин сообщил, что покупатели сербского оружия не запрашивали разрешения производителя на передачу его в другие страны, в том числе на Украину. Публикации в СМИ на эту тему направлены на очернение отношений Сербии и России.