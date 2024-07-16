В Сербии спецназ ликвидировал 89-летнего убийцу

В Сербии бойцы Специального антитеррористического подразделения ликвидировали 89-летнего убийцу двух человек. Об этом агентству Tanjug рассказал вице-премьер и глава сербского МВД Ивица Дачич.

Житель села Тополница, расположенного в горах на востоке страны, после ссоры из-за пожара на участке застрелил из ружья супружескую пару. Кроме того, он ранил еще одного человека, а затем скрылся в лесу.

Полиция оцепила район. На место прибыли бойцы спецназа. В поисках убийцы задействовали вертолет и беспилотники с тепловизорами.

Подозреваемый с оружием в руках противостоял полиции, отказываясь сдаться, несмотря на попытки переговоров и применение слезоточивого газа со светошумовыми гранатами.

Бойцы спецназа действовали в соответствии с законом о полиции, лишив его жизни, подчеркнул Дачич.

Ранее в Белграде неизвестный выстрелил из арбалета в жандарма, стоящего у посольства Израиля. Дачич назвал нападение терактом, направленным против государства Сербии и сотрудников жандармерии.