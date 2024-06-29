Неизвестный выстрелил из арбалета в жандарма у посольства Израиля в Сербии

МВД Сербии: нападение у израильского посольства в Белграде является терактом

Фото: Freepik

Неизвестный ранил из арбалета жандарма, стоящего у посольства Израиля в Белграде. Произошедшее в стране рассматривают как теракт, заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич.

«Спецпрокуратура взяла дело, личность нападавшего не установлена, несомненно речь идет о террористическом акте, который направлен против государства Сербии и сотрудников жандармерии», — передало слова Дачича РИА «Новости».

Он сообшил, что на место ЧП прибыли правоохранители. Они выясняют обстоятельства произошедшего. Также блюстители порядка задержали еще несколько человек, которые были рядом с полицейскими объектами. По данным правоохранителей, они могут быть причастны к случившемуся.

Ранее вооруженный злоумышленник напал на полицейскую во Франции. Женщину госпитализировали с тяжелыми ранениями. По данным журналистов, неизвестный проник в отделение полиции и несколько раз ударил сотрудницу ножом. Потом мужчина сбежал с места ЧП.

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