Неизвестный выстрелил из арбалета в жандарма у посольства Израиля в Сербии
МВД Сербии: нападение у израильского посольства в Белграде является терактом
Неизвестный ранил из арбалета жандарма, стоящего у посольства Израиля в Белграде. Произошедшее в стране рассматривают как теракт, заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич.
«Спецпрокуратура взяла дело, личность нападавшего не установлена, несомненно речь идет о террористическом акте, который направлен против государства Сербии и сотрудников жандармерии», — передало слова Дачича РИА «Новости».
Он сообшил, что на место ЧП прибыли правоохранители. Они выясняют обстоятельства произошедшего. Также блюстители порядка задержали еще несколько человек, которые были рядом с полицейскими объектами. По данным правоохранителей, они могут быть причастны к случившемуся.
Ранее вооруженный злоумышленник напал на полицейскую во Франции. Женщину госпитализировали с тяжелыми ранениями. По данным журналистов, неизвестный проник в отделение полиции и несколько раз ударил сотрудницу ножом. Потом мужчина сбежал с места ЧП.