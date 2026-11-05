"Студенческий список" призвал заключить договор о закупках газа в России

Представители движения «Студенческий список», победившего на парламентских выборах в Сербии, выступили за заключение многолетнего соглашения с Россией о поставках природного газа. Об этом сообщил кандидат в депутаты, профессор Деян Радивоевич, его слова привело РИА «Новости» .

Он напомним, что краткосрочное продление контрактов не позволяет обеспечить стабильность энергоснабжения и планировать работу экономики. Политик предложил согласовать объемы и стоимость топлива, график поставок, а также условия на случай перебоев.

«Нужнообеспечить многолетний договор, каким был предыдущий, на три года», — заявил Радивоевич.

Действующее трехмесячное соглашение между «Газпромом» и сербской компанией «Србиягаз» истекает 31 декабря. До конца 2026 года Россия должна поставить Сербии до 2,6 миллиарда кубометров газа — около 90% потребностей страны.