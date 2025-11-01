В Сербии предупредили о приблизившейся угрозе ядерной войны

Третья мировая война уже началась, и сейчас мир оказался на пороге ядерной. Об этом РИА «Новости» заявил основатель партии «Движение социалистов», председатель наблюдательного совета «Србиягаз» и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин.

По его мнению, третья мировая началась в момент объединения Германии и ревизии итогов Второй мировой войны

«Политика Запада довела нас до края ядерной войны, не третьей мировой, которая давно идет, а ядерной», — уточнил политик.

Он добавил, что для исправления ситуации нужно признать гибель однополярного мира и заключить договор, «который нам будет гарантировать хотя бы 50 лет мирной жизни или хотя бы жизни без крупных войн».

Ранее американский президент Трамп поручил начать ядерные испытания на территории США. На вопросы, касающиеся подземных ядерных взрывов, он не ответил.

Бригадный генерал Бундесвера Клаус Виттан предположил, что распоряжение о возобновлении испытаний ЯО американский лидер отдал из-за недопонимания слов российского президента Владимира Путина.