Решение Трампа о ядерных испытаниях в Германии назвали результатом недопонимания

«Трамп говорит, что мы (американцы — прим. ред.) хотим сделать то же самое, что и все остальные. Но это какое-то недоразумение, потому что Путин говорил не о ядерном испытании, а об испытании ракеты-носителя», — пояснил генерал.

Виттан предположил, что заявление Трампа — это попытка вернуться к переговорам по контролю над вооружением в соответствии с ранними договоренностями с Россией.

Заявление Трампа об испытаниях ядерного вооружения вызвали бурю эмоций не только за границей, но и в самой Америке. Эксперты и комментаторы отметили, что решение Трампа выглядит абсурдным и противоречивым, особенно на фоне отсутствия аналогичных действий со стороны других ядерных держав.