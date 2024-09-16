В Сербии назвали три условия для отказа от вступления в ЕС

Вулин: Сербия не вступит в ЕС, если цена — признание Косова или конфликт с РФ

Сербия может отказаться от намерений присоединиться к Евросоюзу, если для этого потребуется признать независимость Косова, легализовать однополые браки или принять участие в конфликте с Россией или Китаем. Об этом заявил заместитель председателя правительства Сербии Александар Вулин в интервью газете «Вечерне новости» .

По его словам, Сербия все еще находится на пути интеграции в Евросоюз. При этом скорость этого процесса от страны не зависит.

«Если в конце этого пути нас ждет признание так называемого Косова, обязательство разрешения однополых браков или участие в конфликте с Россией и Китаем, нам не стоит идти этим путем», — заявил Вулин.

Он добавил, что Сербии, пока им эти условия еще не озвучили, необходимо сохранять военный нейтралитет, придерживаться реформ в интересах страны, а также постараться ее укрепить на будущее.

До этого Вулин заявлял, что в случае угроз и шантажа со стороны руководства ЕС Сербия выберет вступление в БРИКС.

В начале сентября сербский министр обороны Братислав Гашич опроверг сообщения о передаче Украине самолетов Миг-29 взамен на 12 истребителей Rafale, закупленных у компании Dassault Aviation.