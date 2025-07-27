В Сербии исключили возможность введения санкций против России

Вучич: министр Старович неосторожно высказался о санкциях против России

Сербия не намерена вводить санкции против России и продолжит проводить независимую внешнюю политику. Об этом заявил президент страны Александар Вучич во время визита в Центр паллиативной помощи Университетского клинического центра Сербии в Батайнице, сообщил ТАСС .

«Сербия не будет вводить санкции против Российской Федерации», — подчеркнул он.

Глава государства прокомментировал слова министра по вопросам европейской интеграции Неманьи Старовича, который допустил возможность санкций после вступления в ЕС. Вучич назвал его заявление неосторожным и подчеркнул, что Сербия останется верна своей позиции.

Он отметил, что Сербия проводит политику, основанную на принципах, а не на сиюминутных выгодах.

Вучич добавил, что с 1 июля Сербия не экспортировала оружие и боеприпасы, чтобы исключить обвинения в содействии военным конфликтам.

Ранее сообщалось, что во время своего визита в Голубац Вучич упомянул о беседе между ним и председателем КНР Си Цзиньпином.