Что хочешь. Раскрылось тайное предложение Си Цзиньпина Вучичу

Вучич рассказал о предложении Си Цзиньпина на встрече в Москве

Сербский лидер Александр Вучич во время своего визита в Голубац упомянул о беседе между ним и председателем КНР Си Цзиньпином. Детали разговора опубликовала сербская газета Novosti .

Вучич объяснил, что эта беседа состоялась во время его визита в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Сербский политик заявил, что в разговоре Си Цзиньпин неожиданно предложил ему «просить, что хочешь».

Более того, председатель КНР пообещал такую просьбу выполнить. Вучич признался, что подобная щедрость застала его врасплох.

Сербский президент акцентировал, что был ошеломлен этим предложением, но все же сумел найти ответ.