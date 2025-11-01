В Сербии 1 ноября пройдут протесты против Вучича

В Сербии на 1 ноября запланировали провести массовые акции в честь годовщины гибели людей при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Оппозиция может воспользоваться ситуацией — вывести сербов на протесты против президента Александра Вучича и устроить новый Майдан, сообщил РБК .

Главный митинг пройдет в Нови-Саде, где год назад погибли 16 граждан. В связи с обрушением на вокзале прокуратура выдвинула обвинения против 13 человек, в том числе против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и других должностных лиц. При этом уголовный процесс так и не начали, все фигуранты дела находятся на свободе.

Весь год в республике проводились протесты и массовые демонстрации, организаторы которых требовали наказать виновных.

В середине сентября СВР России предупредила власти Сербии, что Евросоюз готовит Майдан в республике. По данным разведки, беспорядки начнутся 1 ноября.

Ранее Вучич назвал вступление страны в объединение приоритетом и стратегическим решением. Он уточнил, что позиция республики по этому вопросу не изменится как минимум до следующих выборов.