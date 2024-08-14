В сентябре в России отключат один из облачных сервисов Google

Google отключит сервис BigQuery для России с 9 сентября

Фото: Unsplash

Американская компания Google отключит один из своих облачных сервисов BigQuery в России с 9 сентября. Об этом сообщили в Telegram-канале компании Softline, сославшись на уведомления для российских пользователей.

Представители российской IT-компании отметили, облачные сервисы Google Workspace и Google Cloud продолжают работать. Компания планирует отключить только BigQuery.

Сервис работает более 10 лет и используется для обработки больших массивов информации. Сейчас BigQuery является единой платформой для анализа и обработки данных.

Ранее Google отключил монетизацию для российских блогеров на YouTube-платформе. Компания деактивирует все аккаунты AdSense, местоположением в которых указана РФ. Представители Google пояснили, что такие аккаунты больше не смогут получить прибыль, а июльский заработок блогерам выплатят между 21 и 26 августа.

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