В сенате США нашли лишь один способ избежать шатдауна

Чак Шумер: только переговоры с Трампом помогут избежать шатдауна в США

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что только прямые переговоры с президентом Дональдом Трампом могут предотвратить шатдаун в стране с 1 октября. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN .

«Хаким Джеффрис и я потребовали сесть за стол переговоров с Дональдом Трампом, потому что это единственный способ избежать шатдауна», — сказал Шумер.

Он отметил, что руководство Республиканской партии в конгрессе ориентируется на мнение Трампа при обсуждении бюджета США, но не взаимодействует с Демократической партией.

Лидеры демократического меньшинства обеих палат конгресса США призвали Трампа к встрече из-за угрозы приостановки работы правительства.

Трамп пригрозил приостановить работу федерального правительства, если республиканцы и демократы в Конгрессе США не договорятся о финансировании до 1 октября.

Ранее группа американских сенаторов предложила каждые 90 дней передавать Украине замороженные российские активы, находящиеся в США. Речь может идти о сумме около 15 миллиардов долларов.