Сенаторы США представили законопроект о передаче Украине российских активов

Группа американских сенаторов предложила каждые 90 дней передавать Украине замороженные российские активы, находящиеся в США. Об этом сообщила пресс-служба Сената по международным отношениям.

Законопроект представили сенаторы из обеих партий.

«Администрация должна активно и последовательно прилагать дипломатические усилия для убеждения партнеров направлять на поддержку Украины не менее 5% замороженных российских средств», — отметили в документе.

Согласно законопроекту, власти США каждые три месяца будут передавать украинскому не менее 250 миллионов долларов. Также американская сторона начнет добиваться, чтобы другие страны тоже использовали часть российских активов в интересах Украины.

Сенаторы подсчитали, что речь может идти о сумме около 15 миллиардов долларов.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен заявил, что манипуляции с заблокированными российскими активами подорвут доверие мира к Евросоюзу. По его словам, европейские страны хотят изъять деньги, не называя это кражей.