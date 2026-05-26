Ряд западных стран передает террористическим группировкам современные вооружения и предоставляет им разведывательную информацию. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Венедиктов на открытии Международного форума по безопасности, его процитировал ТАСС .

«Разумеется, никуда не делись такие вызовы и угрозы безопасности, как терроризм и экстремизм, что наглядно демонстрируют события в Мали», — сказал он.

По словам замсекретаря СБ России, некоторые западные государства не только не ведут борьбу с радикалами, но и активно применяют их в собственных интересах. Террористическим группировкам поставляется современное вооружение, новейшие средства слежения и разведки.

Ранее в посольстве России в Гааге заявили, что голландские штурмовые винтовки нашли у воюющих на Украине террористов «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.