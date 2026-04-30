Голландские штурмовые винтовки обнаружили у воюющих на Украине террористов «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* из-за безответственной политики правительства Нидерландов. Об этом РИА «Новости» заявили в посольстве России в Гааге.

В интернете появились ролики, авторы которых заявляли, что боевики РДК* используют голландские C7NL. Власти Нидерландов пытались оправдаться, но в итоге склонились к тому, что не могут подтвердить эту информацию из-за «сложности проведения проверок в условиях боевых действий».

«Мы, конечно, видели данные сообщения, видели „застенчивые“ ответы официальной Гааги, видели фотографии боевиков РДК*, позирующих с голландскими винтовками C7NLD, видели, как они вскидывали руки в нацистском приветствии», — отметили в дипмиссии.

Российское посольство ранее не раз указывало на высокие риски утечки вооружения в руки откровенных террористов, и последние события — это результат безответственной политики королевства.

Посольство России в Нидерландах высмеяло призыв украинского президента Владимира Зеленского к западным странам направлять все оружие ВСУ. Украинский лидер заявил, что союзники Киева сначала должны поставлять все свое оружия Украине, а уже потом — другим партнерам.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.