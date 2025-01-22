В Саудовской Аравии захотели инвестировать в TikTok. Но при одном условии

Саудовская компания Kingdom Holding выразила желание инвестировать в TikTok, если соцсеть купит Илон Маск. Об этом сообщил телеканалу Alarabiya Business исполнительный директор компании Таляль бин Ибрагим аль-Майман.

«Если мистер Маск сделал бы это, или кто-то другой, то у нас возникло бы желание рассмотреть возможность таких инвестирований, несомненно», — подчеркнул бизнесмен.

Он добавил, что уже инвестировал в компанию xAi, тоже принадлежащую Маску и разрабатывающую искусственный интеллект.

Ранее президент США Дональд Трамп, вступив в должность, подписал исполнительный указ о TikTok. По нему соцсеть получит право продолжать работать в стране, если продаст любой американской компании половину акций.

При этом перед инаугурацией он в своей соцсети Truth Social призывал спасти TikTok, который 19 января заблокировали в стране.