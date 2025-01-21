Трамп подписал исполнительный указ о TikTok

«Пятьдесят процентов TikTok, а они получают разрешение продолжать бизнес, и у них будет отличный партнер в лице США, которые заплатят половину цены соцсети. Каждый богатый человек позвонил мне в связи с TikTok», — пояснил Трамп.

Американский миллиардер Илон Маск весьма неординарно поздравил Трампа с победой. Бизнесмен исполнил некий победный танец, сказав, что «именно так ощущается победа». После приложил правую руку к сердцу и вскинул ее вверх, демонстрируя при этом сильное воодушевление.

В своей инаугурационной речи Трамп пообещал, что американские астронавты водрузят звездно-полосатый флаг на Марсе. На это заявление бурно отреагировал Маск, владелец компании SpaceX.