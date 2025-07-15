В Саудовской Аравии сообщили о заинтересованности в развитии туристических связей с Россией

Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар бен Ибрахим Аль-Хурайф сообщил в интервью RT о заинтересованности королевства в развитии туристических связей с Россией.
«Мы также воспользовались возможностью, появившейся благодаря выставке («Иннопром». — ред.), чтобы представить туристическое направление деятельности королевства и продемонстрировать, что сектор туризма является одним из приоритетных для страны. Мы считаем, что российских туристов вполне может заинтересовать туризм в королевстве и его разнообразных регионах», — заявил министр.
RT Arabic представил интерактивную карту Москвы для арабоязычных туристов. В 2024 году столицу посетили более 120 тысяч гостей из арабских стран, и каждый третий выразил желание вернуться.
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