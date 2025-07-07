В Румынии стройку больницы задержали на 16 месяцев из-за орехов

Работы по строительству больницы в Румынии были приостановлены более чем на год из-за отсутствия экологического разрешения. Об этом сообщил министр здравоохранения Александру Рогобете в интервью телеканалу Digi24 .

По словам главы ведомства, причиной задержки стала необходимость переноса трех ореховых деревьев, находившихся на участке будущего медучреждения. Ореховые деревья в Румынии охраняются законом, и их вырубка возможна только по особому разрешению. Из-за этого оформление экологического заключения заняло 16 месяцев.

«Шестнадцать месяцев ушло на получение одного экологического согласования… Потому что на участке было три ореха. Их нельзя просто так вырубить, у нас на это специальное законодательство», — сказал Рогобете.

Министр не уточнил, о каком именно объекте идет речь, отметив лишь, что эта крупная инвестиция — свыше 200 миллионов евро.

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