Жителя Саратовской области осудили за спил четырех деревьев

Суд признал 61-летнего жителя Аркадакского района Саратовской области виновным в незаконной вырубке лесов. Мужчину приговорили к году лишения свободы условно. Об этом сообщил сайт «СарИнформ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным правоохранителей, в феврале 2025 года фигурант спилил две липы и два дуба возле села Красный Полуостров. Распиленные деревья мужчина погрузил в сани и отвез домой. Сумма материального ущерба составила около 350 тысяч рублей.

Подсудимый полностью признал вину в инкриминируемом преступлении. У него арестовали имущество, конфисковали бензопилу, а также взыскали сумму ущерба.