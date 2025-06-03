Жителя Саратовской области осудили за спил четырех деревьев

Суд признал 61-летнего жителя Аркадакского района Саратовской области виновным в незаконной вырубке лесов. Мужчину приговорили к году лишения свободы условно. Об этом сообщил сайт «СарИнформ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По данным правоохранителей, в феврале 2025 года фигурант спилил две липы и два дуба возле села Красный Полуостров. Распиленные деревья мужчина погрузил в сани и отвез домой. Сумма материального ущерба составила около 350 тысяч рублей.
Подсудимый полностью признал вину в инкриминируемом преступлении. У него арестовали имущество, конфисковали бензопилу, а также взыскали сумму ущерба.
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