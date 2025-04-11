Экс-кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску обвинил генсека НАТО Марка Рютте в попытках развязать третью мировую войну с помощью его страны. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовали в соцсети X .

«Они хотят начать третью мировую войну из Румынии. В это будет вовлечена вся Европа и США», — сказал политик.

Джеорджеску добавил, что Румынии не оставят другого выбора, хоть это и не в ее интересах. Все дело в стратегической ценности страны для альянса. Он напомнил, что Румыния имеет самую большую границу с Украиной — 380 миль (более 611 километров), а также выгодное географическое положение.

Кроме того, у страны имеется выход к Черному морю. По этой причине Румыния является ценным активом для французского президента Эммануэля Макрона. Политик добавил, что его страна также является ключом к «господству на Балканах».

В марте румынский ЦИК отклонил кандидатуру Джеорджеску на выборах президента. Политик известен тем, что выступает против военной помощи Украине и поддерживает восстановление связей с Россией.