Проевропейский сторонник Украины победил на выборах президента Румынии

Никушор Дан, действующий мэр Бухареста и независимый кандидат с проевропейскими взглядами, выиграл президентские выборы в Румынии. Об этом сообщила местная газета Digi24 .

По итогам обработки более 99% бюллетеней он набрал около 53% голосов, уверенно обойдя ультраправого конкурента Джордже Симиона, который критикует Евросоюз и выступает против военной помощи Украине.

Выборы проходили в условиях высокого напряжения: ранее итоги предыдущего голосования были аннулированы из-за подозрений во вмешательстве извне. Одного из кандидатов, Кэлина Джорджеску, исключили из гонки, на него завели уголовное дело.

Сразу после оглашения результатов Дан поблагодарил избирателей и заявил, что Румыния сделала выбор в пользу «глубоких перемен». Он пообещал бороться с коррупцией, укреплять связи с НАТО и продолжать поддержку Украины как ключевого партнера в вопросах безопасности.

Симион признал поражение в видеообращении, но заявил, что продолжит борьбу от имени «суверенистов и патриотов».

Голосование стало своего рода референдумом о курсе страны — между прозападной ориентацией и ультраправой, националистической риторикой, вдохновленной политикой Дональда Трампа. Примерно 10 миллионов румын приняли участие в выборах, явка была высокой.

Результаты выборов прокомментировали ведущие европейские лидеры. Президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский поздравили Дана с победой и выразили надежду на укрепление сотрудничества.

Это уже вторые за полгода президентские выборы в Румынии. Результаты первых аннулировал суд.