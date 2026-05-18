В Роттердаме исключили угрозу для жителей из-за лайнера с хантавирусом

Порт Роттердама исключил угрозу для жителей в связи с прибытием круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса. Об этом сообщили в пресс-службе его администрации.

Судно прибыло в гавань в понедельник. В порту заявили, что смогли принять корабль, так как выполняют функцию карантинного в соответствии с законом об общественном здравоохранении Нидерландов.

«В Роттердаме имеются необходимые процедуры, экспертный потенциал и технические средства для того, чтобы урегулировать данную ситуацию бережно и безопасно. Прямой угрозы для окружающей территории или жителей региона нет», — сообщили в порту.

Власти Индонезии выявили три подтвержденных случая хантавируса и шесть возможных случаев заражения в Джакарте, заявила глава столичного управления здравоохранения Ани Руспитавати.

В международном аэропорту Сукарно-Хатта для прибывающих пассажиров ввели обязательные медицинские декларации, температурный контроль и визуальный осмотр.

В прошлый вторник, 12 мая, лайнер покинули все пассажиры в порту Гранадилья на острове Тенерифе.