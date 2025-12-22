В Россию впервые ввезли китайский сыр

Этой осенью Россия впервые закупила сыр, произведенный в Китае. Об этом сообщило РИА «Новости», изучившее данные китайской таможни.

Россия импортировала восемь тонн сыра общей стоимостью 93 тысяч долларов (более семи с половиной миллионов рублей). При этом конкретный сорт ввезенного сыра неизвестен.

В КНР производят не только местные сыры, используя молоко самок яка или буйволов, но и европейские версии.

Россия тоже поставляет продукцию на китайский рынок, причем уже вытесняет американских производителей. За последние месяцы увеличились поставки сои, гороха, зерна, рыбы и мяса в КНР. Россия также впервые поставила партию ржаной муки.

Этой весной управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк рассказывал, что российские производители экспортируют свыше 60 видов отечественных продуктов, включая шоколад, ракообразных и подсолнечное масло.