Тихая месть: как Россия теснит США с продовольственных рынков Китая

Sohu: Россия вытесняет США с китайских рынков, продавая мясо и муку

Россия необычным способом ответила США за санкции, вытесняя американских производителей с китайского рынка продовольствия. Об этом сообщил портал Sohu .

Авторы статьи отметили, что на фоне критики Китая со стороны Дональда Трампа из-за нежелания покупать американскую сою Россия продала в Поднебесную первую партию ржаной муки.

Кроме того, за последние месяцы Россия в целом резко увеличила поставки продовольственных товаров в Китай, речь про сою, горох, зерно, рыбу и мясо.

«Российские товары постепенно вытесняют продукты конкурентов, в том числе и американских. Пока Трамп ворчал в соцсетях, соя из США портится на складах, а продовольствие из России едет в Китай», — заявили журналисты.

Трамп обвинял Китай в якобы «экономической враждебности» из-за отказа от закупок американской сои. Глава Белого дома отмечал, что США рассматривают возможность прекращения торговли с КНР в ряде категорий товаров.