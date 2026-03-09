В Россию с Ближнего Востока перевезут более 7,5 тысячи человек на 33 рейсах

Из стран Ближнего Востока в Россию перевезут порядка 7,5 тысячи пассажиров на 33 рейсах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

Среди них 31 рейс из ОАЭ, по одному — из Омана и Катара. В вывозе людей примут участие как отечественные, так и иностранные перевозчики.

«В течение минувшей недели в Россию из стран Ближнего Востока прибыли 45 тысяч пассажиров на 219 рейсах», — заявили в ведомстве.

В Минтрансе добавили, что график по перевозке пассажиров на коммерческих самолетах сформировали до 10 марта с учетом перебронирования приобретенных ранее авиабилетов.

В этот день планируется перевезти оставшихся соотечественников. У ряда авиакомпаний билеты на рейсы из Эмиратов уже появились в свободной продаже, заключили в пресс-службе.

Утром 9 марта в Москву вылетел первый с начала эскалации рейс из Дохи.