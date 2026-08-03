Поставки оружия с Украины на черный рынок происходят с участием спецслужб Запада и киевского режима. Об этом РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат неоднократно говорил о превращении Украины в черный рынок вооружений, которое появилось у преступных группировок не только в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, но и в странах Европы.

«Как правило, такие масштабные поставки вооружений не происходят без „крыши“ и участия спецслужб в первую очередь украинских, а возможно и не без кооперации с западными партнерами», — отметил Мирошник.

Речь идет не о схронах и тайниках, а о согласованных «окнах» на границах и переходах с применением различных видов транспорта. Каналы курируются со стороны киевского режима и его партнеров за границей.

В марте этого года силовики сообщили, что оружие и боеприпасы нелегально вывозят на черный рынок с территории Сумской области.