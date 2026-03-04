НПЗ Aramco в Саудовской Аравии снова попал под удар

Завод нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в мире — снова попал под удар в Саудовской Аравии. Об этом сообщило агентство Reuters .

«НПЗ в Таннуре снова попал под удар неизвестной ракеты», — отметили в публикации.

В Минобороны Саудовской Аравии обратили внимание, что по нефтеперерабатывающему заводу попытался ударить беспилотник. Атака дрона не нанесла ущерба.

В понедельник Saudi Aramco заявила, что обломки двух сбитых БПЛА упали на нефтеперерабатывающий завод в Рас-Таннуре. В результате возник небольшой пожар, и некоторые производственные установки временно остановили. Однако никто не пострадал. Компания подчеркнула, что ЧП не повлияло на поставки нефти.

Ранее иранский дрон поразил секретную резидентуру ЦРУ в Саудовской Аравии. Тегеран таким образом наносит удары по американским объектам и персоналу на Ближнем Востоке.