В России утвердили перечень стран, которые навязывают нетрадиционные ценности

В списке оказались США, Великобритания, Украина, Австрия, Австралия, Германия, Испания, Бельгия, Италия, Польша, Франция, Япония и другие государства, которые считаются недружественными для России.

Ранее официальный представитель МИД страны Мария Захарова заявила об увеличении количества иностранных семей, которые переезжают в Россию, чтобы ограничить себя от продвигаемых на Западе либеральных ценностей. По ее словам, такие люди верят в важность семьи и готовы пойти на все для защиты своих детей от навязывания западных норм.