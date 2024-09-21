В России утвердили перечень стран, которые навязывают нетрадиционные ценности
В РФ утвердили список из 47 стран, которые навязывают нетрадиционные ценности
Российское правительство утвердило список государств, власти которых навязывают деструктивные установки, противоречащие духовно-нравственным ценностям РФ. Перечь опубликовали на официальном правовом сайте.
В списке оказались США, Великобритания, Украина, Австрия, Австралия, Германия, Испания, Бельгия, Италия, Польша, Франция, Япония и другие государства, которые считаются недружественными для России.
Ранее официальный представитель МИД страны Мария Захарова заявила об увеличении количества иностранных семей, которые переезжают в Россию, чтобы ограничить себя от продвигаемых на Западе либеральных ценностей. По ее словам, такие люди верят в важность семьи и готовы пойти на все для защиты своих детей от навязывания западных норм.