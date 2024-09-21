В России утвердили перечень стран, которые навязывают нетрадиционные ценности

В РФ утвердили список из 47 стран, которые навязывают нетрадиционные ценности

Фото: Freepik

Российское правительство утвердило список государств, власти которых навязывают деструктивные установки, противоречащие духовно-нравственным ценностям РФ. Перечь опубликовали на официальном правовом сайте.

В списке оказались США, Великобритания, Украина, Австрия,  Австралия, Германия, Испания, Бельгия, Италия, Польша, Франция, Япония и другие государства, которые считаются недружественными для России.

Ранее официальный представитель МИД страны Мария Захарова заявила об увеличении количества иностранных семей, которые переезжают в Россию, чтобы ограничить себя от продвигаемых на Западе либеральных ценностей. По ее словам, такие люди верят в важность семьи и готовы пойти на все для защиты своих детей от навязывания западных норм.

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