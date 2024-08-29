Захарова рассказала о переезде в Россию сторонников традиционных ценностей

Все больше иностранных семей публицистов и журналистов из других стран рассматривают переезд в Россию как убежище от продвигаемых на Западе либеральных ценностей. Об этом в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она пояснила, что эти люди верят в ценность семьи и готовы на все, чтобы защитить своих детей от навязывания западных норм, которые нельзя считать нормальными.

«Один из ярчайших примеров — актер Стивен Сигал. Он очень открыт к общению и выступал на многих наших конференциях, круглых столах. Он говорит о том, что Запад сошел с ума. Я видела реакцию даже самых молодых поколений на него. Они знают его по фильмам, по песням, по его увлечениям восточными единоборствами», — рассказала Захарова.

Дипломат добавила, что у Сигала миллионы поклонников по всему миру, которые внимательно к нему прислушиваются. Но главное, что он на весь мир заявляет о том, что Россия дает возможность сохранить традиционные ценности, которые для него дороги.

В конце августа президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий переезд в Россию иностранцев — сторонников традиционных ценностей. Временный вид на жительство переселенцы могут получить без экзаменов на знание русского языка, российской истории и законодательства.