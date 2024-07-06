В России умер брат советника Зеленского

По информации журналистов, Владимир Подоляк скончался 19 мая в возрасте 59 лет. Издание опубликовало фотографию с могилы, на которой был изображен человек в военной форме полковника с многочисленными наградами. В сообщении уточнили, что Подоляк был военным пенсионером.

В феврале Михаил Подоляк в интервью подтвердил, что его старший брат живет в Москве. По словам украинского политика, они не общаются и он не должен нести ответственность за своего брата. Кроме того, в России живут родители и брат главкома ВСУ Александра Сырского.

В апреле Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон, предусматривающий наказание украинцам за родственников в России. Согласно ему, гражданам страны грозит увольнение, если они умолчат о своих связях с людьми из России, в том числе, из новых российских регионов.