В России учтут отказ Запада от диалога при обновление ядерной доктрины

Песков: отказ Запада от диалога учтут при обновлении ядерной доктрины

Фото: РИА «Новости»

Отказ представителей Запад от диалога с Россией, нарушение интересов безопасности, провокация войны учитывается при создании обновлений ядерной доктрины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что сейчас в России работают над созданием новых методов обновления ядерной доктрины. Ее актуализация, как подчеркнул Песков, требует нынешняя политическая повестка и положение дел, которое возникло из-за действий Запада.

«Что это за действия? Это первое — отказ от диалога с РФ, продолжение линии по наступлению на интересы и безопасности РФ, и затем провоцирование продолжения горячей войны на Украине», — указал он.

Песков подчеркнул, что эти события не могут остаться без последствий. Россия все учитывает и анализирует. Выводы лягут в основу тем предложениям, которые сформулируют по доктрине.

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