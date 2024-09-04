В России учтут отказ Запада от диалога при обновление ядерной доктрины

Отказ представителей Запад от диалога с Россией, нарушение интересов безопасности, провокация войны учитывается при создании обновлений ядерной доктрины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

Он отметил, что сейчас в России работают над созданием новых методов обновления ядерной доктрины. Ее актуализация, как подчеркнул Песков, требует нынешняя политическая повестка и положение дел, которое возникло из-за действий Запада.

«Что это за действия? Это первое — отказ от диалога с РФ, продолжение линии по наступлению на интересы и безопасности РФ, и затем провоцирование продолжения горячей войны на Украине», — указал он.

Песков подчеркнул, что эти события не могут остаться без последствий. Россия все учитывает и анализирует. Выводы лягут в основу тем предложениям, которые сформулируют по доктрине.