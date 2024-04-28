Мир 28 апреля 2024, 12:37 В России тоже есть западные деньги. Песков — о желающих изъять активы РФ Песков напомнил желающим изъять активы РФ, что в России есть западные деньги РИА «Новости»

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Желающим изъять российские активы надо помнить, что в России тоже есть западные деньги. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Конечно, здесь есть западные деньги, у нас есть западные деньги различных структур, сейчас не время конкретизировать», — подчеркнул он.

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Попытку изъятия активов РФ Песков сравнил с забиванием гвоздей в крышку гроба экономической системы координат Запада. Пока экспроприации не случилось, подчеркнул он, но, если это произойдет, доверие будет подорвано.

«Конечно же, иностранные инвесторы, иностранные государства <…> отныне начнут десять раз думать перед тем, как вкладывать свои деньги [в активы этих стан]. Исчезнет надежность», — указал Песков.

Восстанавливается ее очень сложно, указал он. Уйти на это могут десятки лет.