В России призвали Трампа к уважению правового режима Панамского канала

Россия рассчитывает, что президент США Дональд Трамп и власти Панамы будут уважать международно-правовой режим Панамского канала. Об этом заявил в беседе с ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин.
Дипломат напомнил, что международно-правовой режим Панамского канала определен и четко обозначен в договоре между Соединенными Штатами и Панамой от 7 сентября 1977. Документ вступил в силу 1 октября 1979 года.
«Россия участвует в протоколе с 1988 года и подтверждает свои обязательства по соблюдению постоянного нейтралитета Панамского канала, выступая за сохранение этого международного транзитного водного пути безопасным и открытым», — подчеркнул он.
Дональд Трамп в рамках инаугурационной речи накануне сообщил о планах «забрать» Панамский канал обратно. Политик выразил уверенность в том, что этим судоходным путем управляет Китай. Он также назвал «глупым подарком» возвращение Панаме контроля над этими водами.
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