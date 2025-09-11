Марков: Чарли Кирку нужно отдать дань уважения за хорошие слова о России

Гражданам России нужно отдать дань уважения соратнику президента США Дональда Трампа, активисту Чарли Кирку, которого убили во время выступления в Юте. Такое предложение озвучил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков*.

«Правильно бы поддержать морально Трампа в эти дни. И отдать дань уважения Кирку за хорошие слова о России», — написал он.

Кроме того, Марков* заявил о причастности президента Украины Владимира Зеленского к убийству Кирка. По мнению политика, именно «режим» украинского лидера связан с каждым покушением на Трампа и его ближайших сторонников.

По словам Маркова*, сейчас остался открытым вопрос, будут ли массовые репрессии, последует ли ответ от сторонников Трампа и может ли эта ситуация перерасти в гражданскую войну в США.

Неизвестный выстрелил Чарли Кирку в шею во время его речи в Университете долины Юта. Активист позже скончался в больнице.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.