Швеция ведет переговоры с Францией и Великобританией о возможном размещении на своей территории ядерных сил этих стран. Об этом заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, его процитировала газета The Telegraph .

«Сейчас мы ведем постоянные переговоры как с Францией, так и с Соединенным Королевством», — сказал он.

По словам Кристерссона, пока в переговорах нет конкретики. Ядерное оружие Франции принадлежит только ей, но страна открыта к обсуждению вопроса с другими государствами.

Кристерссон отметил, что с момента присоединения к НАТО Швеция стала полноценно участвовать во всех дискуссиях внутри блока, включая вопросы, связанные с ядерным оружием. Он подчеркнул, что цель не в его применении, а в том, что «пока опасные страны обладают ядерным оружием, здравые демократии также должны иметь доступ» к нему.

Ранее заместитель председателя комитета ГД по обороне Виктор Соболев заявил, что США не намерены сокращать количество ядерного оружия. Поэтому продолжение соблюдения положений Договора о стратегических наступательных вооружениях для Вашингтона нецелесообразно.