В России предрекли столкновение ядерных держав из-за действий Запада

Гаврилов: желание Запада победить Россию грозит столкновением ядерных держав

Фото: Freepik

Отказ западных стран от соглашений по контролю над вооружением и желание стратегически победить Россию грозят столкновением ядерных держав. Такое мнение в статье для РИА «Новости» выразил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Он заметил, что на сегодняшний день «трансатлантические союзники» с особой легкостью пытаются вступить в конфронтацию с Россией.

«Откинув в сторону все принятые на форуме документы в области контроля над вооружениями и укрепления доверия, они сделали ставку на нанесение нашей стране „стратегического поражения“», — подчеркнул Гаврилов.

По его мнению, такие действия грозят прямым военным столкновением ядерных держав, при этом последствия непредсказуемы. Также Гаврилов заметил, что союзники Украины на Западе тратят огромные суммы на ВСУ, потому что кризис в республике может вернуть НАТО функцию защиты от угрозы с Востока.

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