В России предрекли крупнейший мировой энергокризис

«Мир бессознательно движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории», — написал он.

По его словам, это обусловлено рекордным ростом цен на нефть, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке. Речь идет в том числе об ударах США и Израиля по Ирану и напряженности вокруг судоходства в районе Ормузского пролива.

Ранее СМИ сообщили о росте цен на газ в Европе. В апреле стоимость голубого топлива увеличилась на треть по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достигла около 544 долларов за тысячу кубометров.