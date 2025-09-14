В России оценили потери Запада от конфискации замороженых активов

Конфискация замороженных активов РФ может обойтись Западу в 285 млрд долларов

Конфискация замороженных активов России может обойтись Западу в 285 миллиардов долларов. Такие данные привело РИА «Новости» на основе национальных статистических данных стран.

Объем прямых инвестиций стран Евросоюза, G7, Австралии, Норвегии и Швейцарии в экономику России составил 285 миллиардов долларов, посчитало агентство.

«Это не окончательная сумма, она может быть значительно выше, если учитывать запрет на вывод средств из страны со счетов типа C, где хранятся деньги продавших свой российский бизнес иностранных компаний», — напомнили журналисты.

Большая часть суммы приходится на ЕС — 238 миллиардов долларов. Из них более половины принадлежит Кипру, 21,7 миллиарда — Франции, 19,2 миллиарда — Германии.

Среди других крупнейших инвесторов — Италия и Австрия.

Среди стран «Большой семерки» больше всех в российскую экономику вложили США — примерно 7,7 миллиарда долларов.

Японских активов в России на сумму 4,8 миллиарда долларов, у Британии — три миллиарда.

Накануне стало известно, что министры финансов стран G7 договорились ускорить переговоры по использованию замороженных активов России для финансирования Украины.